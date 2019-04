Schoonmaakster opgepakt na diefstal sieraden van 72-jarig echtpaar

Als hun nieuwe huishoudelijke hulp al na een uurtje schoonmaken weggaat, voelt het 72-jarige echtpaar nattigheid. Ze schrikken enorm als ze ontdekken dat er waardevolle sieraden weg zijn. Het echtpaar uit Hilversum aarzelt geen moment en schakelt de politie in. Met succes: de zogenaamde schoonmaakster wordt snel aangehouden op verdenking van diefstal.

Uurtje 'proefpoetsen'

Afgelopen dinsdag startte de nieuwe schoonmaakster voor het echt. Althans, dat was de bedoeling. Het echtpaar was al langere tijd op zoek naar een huishoudelijk hulp. Uiteindelijk vonden ze een vrouw dankzij een kaartje in de plaatselijke supermarkt. De vrouw die haar hulp aanbood, kwam langs voor een intakegesprek en een uurtje proefpoetsen. Tot zover niks aan de hand.

12.000,- euro sieraden gestolen

Maar als de kersverse schoonmaakster op 16 april daadwerkelijk start met haar werk voor het echtpaar, meldt ze al na een uur dat haar rug te veel pijn doet. Ze gaat ervandoor. De bewoonster loopt naar de slaapkamer om te kijken of deze schoon is, en ziet dat de bijouteriedoos openstaat. Het echtpaar schrikt zich rot als blijkt dat er verschillende sieraden ontbreken met een waarde van zo’n 12.000 euro.

Aanhouding

Het echtpaar schakelt direct de politie in en vertelt hun verhaal. Ook delen ze foto’s van de ontbrekende sieraden. De recherche gaat hiermee aan de slag en komt de, inmiddels verkochte, sieraden snel op het spoor. Op 18 april wordt hiervoor een 58-jarige vrouw uit Hilversum aangehouden op verdenking van diefstal. De recherche onderzoekt of de verdachte ook betrokken is bij andere diefstallen.