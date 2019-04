Negen aanhoudingen in rechercheonderzoek naar drugshandel

De recherche heeft negen mannen aangehouden. Ze worden verdacht van drugshandel. Het gaat om een criminele groepering uit Roosendaal die in het verleden al bij verschillende drugsonderzoeken bij de politie in beeld was.

De politie keek heimelijk mee met de activiteiten in een loods aan de Penningweg in Etten-Leur, die als distributiecentrum voor drugshandel leek te fungeren, en werkte in stilte toe naar deze aanhoudingen. Voorafgaand aan de actie werd in maart en april al ongeveer 200 kilogram drugs, waaronder hennep, hasj, amfetamine en cocaïne, onderschept.

Invallen

Op maandag viel de politie de loods binnen en hield meerdere mannen op heterdaad aan. In de loods werden meerdere zakken met hennep gevonden. Ook werden er verschillende woningen in Sprundel en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn enkele auto´s in beslag genomen. In Sprundel werd een miningfarm voor digitale valuta ontdekt. In totaal zijn negen mannen opgepakt waarvan er nu nog zeven vast zitten. Ze zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Het gaat om zes Roosendalers (19, 33, 37, 38, 39 en 53 jaar oud) en een man van 31 uit Sprundel Omdat deze verdachten eerder in alle beperkingen zaten brengt de recherche het nieuws nu pas naar buiten. De zaak is verder in onderzoek.