Ameland krijgt zijn eigen postzegel

De bekende postzegelserie Mooi Nederland staat in 2019 in het teken van de Nederlandse Waddeneilanden. Vandaag is het vierde postzegelvel uit deze serie verschenen, met ruimschoots aandacht voor de natuur en de architectuur van Ameland. Begin dit jaar verschenen al postzegels over Texel, Vlieland en Terschelling. Na de zomer brengt PostNL nog postzegels over Schiermonnikoog uit en een verzamelvel over alle 5 de eilanden.

Geschiedenis, cultuur en landschap

De serie Mooi Nederland besteedt sinds 2005 aandacht aan lokale geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke schoonheid. De nieuwe serie dit jaar over de Nederlandse Waddeneilanden werd ontworpen door Birza Design uit Deventer.

Herkenbare beelden van Ameland

In het ontwerp van Mooi Nederland 2019: Ameland speelt de eilandvorm de hoofdrol. Dat komt tot uiting in de kaart van Ameland die de ontwerpers in het klein op de postzegels en in het groot op het postzegelvel hebben geplaatst. Op de postzegels staan herkenbare beelden van het eiland: de vuurtoren Bornrif bij Hollum, de klokkentoren van Nes, een Fries paard met verwaaide manen, het propellermonument tussen Hollum en Ballum en een karakteristiek Amelander commandeurshuis uit 1675 in Hollum. In het ontwerp keert de typische vorm van het eiland ook op andere manieren terug. Zo is het lettertype van de bijschriften een zogeheten kistletter, opgebouwd uit elementen die los van elkaar staan.

Paradijs voor fietsers en paardenliefhebbers

Vrijwel alle gebruikte foto’s dateren van een werkbezoek aan Ameland door de grafisch ontwerpers Ingmar en Carla Birza, in de zonnige zomer van 2018. Carla Birza omschrijft Ameland als een eiland “met weinig bos en veel laag glooiende duinen, zodat je ontzettend ver kunt kijken. Het is een paradijs voor fietsers en voor paardenliefhebbers. Dat zie je ook in onze keuze van beelden terug. Fraai zijn de eeuwenoude commandeurshuizen met een typisch Amelander karakter. Ze zijn vaak van dezelfde geelgrijze baksteen gemaakt zodat in de dorpen een sereen straatbeeld ontstaat. De boottocht van en naar Ameland is heel bijzonder, door een smalle vaargeul met alleen maar de blubber van het wad om je heen. Indrukwekkend.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel ‘Mooi Nederland 2019: Ameland’ telt vijf gelijke postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 25 maart 2019 verkrijgbaar bij PostNL-locaties op het eiland Ameland en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.