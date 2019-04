Dodelijk ongeval Wageningen

Eind van de ochtend heeft een ongeluk plaatsgevonden bij de N225 ter hoogte van de Zijdvang in Wageningen. Dit heeft Politie Gelderland bekendgemaakt.

Bij het ongeval is één dodelijk slachtoffer te betreuren. De Verkeersongevallenanalyse onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weg is deels afgezet voor het onderzoek.