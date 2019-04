Brandweerhulp voor 'gevluchte' Nanday parkiet

Uit een woning aan de van der Heimstraat was donderdagochtend een Nanday parkiet genaamd Rocco weggevlogen, hij werd later aangetroffen in een boom aan de Jacob Gillestraat.

Brandweer ingeschakeld

De omwonenden hebben getracht het beestje te vangen door in de boom te klimmen maar hij zat te hoog en de takken werden daar te dun om op te kunnen staan. De brandweer werd gebeld of er een mogelijkheid was om te helpen. Ze kwamen met drie voertuigen ter plaatse en de eigenaar van de vogel ging in het bakje van de hoogwerker omhoog. Het lukte ze uiteindelijk om de vogel te pakken en veilig naar beneden te krijgen. De eigenaar was dolblij dat hij zijn Rocco weer mee kon nemen naar huis.