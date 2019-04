Politieheli ingezet bij vermissing 12-jarig meisje in Voorhout

De politie is zondag sinds het begin van de middag op zoek naar een vermist 12-jarig meisje in Voorhout. Dit heef de politie zondagmiddag laten weten.

Politiehelikopter

Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet. De politie roept via twitter ook de hulp in van het publiek. Het meisje is zondagmiddag rond 13.00 uur voor het laatst gezien op de Pieter van Slingerlandstraat in Voorhout.

Signalement

De politie heeft ook het signalement van het 12-jarige meisje bekendgemaakt. Ze heeft donker blond haar, blauwe ogen en is 1.60m lang. Ze draagt een zwarte broek, grijze blouse, slippers en een donkergroene jas. De politie vraagt getuigen die het meisje hebben gezien om direct 112 te bellen.