Man (40) in zijn been geschoten in Enschede

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Enschede Dinsdagavond is een 40-jarige man in Enschede in zijn been geschoten. Dit meldt de politie woensdag.

Ziekenhuis 'Rond 18.20 uur ontvingen wij een melding van een schietincident aan de Hoge Bothofstraat', aldus de politie. De 40-jarige man uit Enschede raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen van het incident', aldus de politie. Inval arrestatieteam De politie deed meteen onderzoek naar het schietincident. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Ook deed het Arrestatie Team een inval in een woning aan het Ericapad. Er is nog geen verdachte aangehouden. Klaarlichte dag De politie kan zich voorstellen dat mensen geschrokken zijn van dit incident omdat het op klaarlichte dag is gebeurd. Daarom neemt de politie deze zaak hoog op en doet er alles aan om bij een verdachte uit te komen.