Nederlanders kopen voor 1,6 miljard bij buitenlandse Europese webshops

Vorig jaar hebben Nederlandse consumenten voor ongeveer 1,6 miljard euro bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie gekocht. 'Dat is 17 procent meer dan in 2017. Het groeitempo van de aankopen van Nederlandse consumenten in EU-webwinkels is hiermee wat minder hoog dan in voorgaande jaren', zo meldt het CBS donderdag op basis van lopend onderzoek.

Voorlopige cijfers

Het gaat bij de omzet van Europese webwinkels om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die zijn gevestigd in de Europese Unie, maar niet in Nederland. De cijfers zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en zijn dus voorlopig. In het vierde kwartaal van 2018 kochten Nederlandse consumenten voor 453 miljoen euro in Europese webwinkels. Dit is 22 procent meer dan in dezelfde periode van 2017.

Nederlandse internetverkopen 18 procent hoger in 2018

De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels lagen in 2018 bijna 18 procent hoger dan in 2017. Dat is iets meer dan de omzetgroei die Europese webwinkels door verkopen aan Nederlandse consumenten in deze periode behaalden. Net als bij de Europese webwinkels blijft het groeitempo van de Nederlandse webwinkels hoog, maar loopt deze groei na 2015 iets terug. In 2015 nam de omzet van Nederlandse webwinkels nog met 22 procent toe.

Internetverkopen stijgen sneller dan totale omzet

Bij de Nederlandse internetverkopen kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en winkels waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Pure webwinkels in Nederland zetten in 2018 bijna 13 procent meer om. Bij Nederlandse detailhandelsbedrijven met zowel een fysieke winkel als een webwinkel waren de internetverkopen in 2018 26 procent hoger. De internetverkopen stijgen veel sterker dan de totale omzet van de Nederlandse detailhandel. Die groeide in 2018 met ruim 3,4 procent.

Omzetaandeel Europese webwinkels klein

De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een relatief klein deel van de consumptieve bestedingen. In 2018 ging het om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn veelal in meerdere talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.