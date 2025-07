Man doodgestoken in Utrecht, verdachte (43) aangehouden

Melding steekincident

Bij de meldkamer kwam rond 20:15 een melding binnen van een steekincident. Politiemensen waren in de buurt en begonnen direct met reanimatie van het slachtoffer. 'Verschillende hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT), hebben medische zorg verleend maar dat mocht niet meer baten', aldus de politie. De politie laat weten dat de identiteit van het overleden slachtoffer op dit moment nog niet bekend kan worden gemaakt.

Onderzoek

Op de locatie werd al snel een 43-jarige verdachte aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft de locatie ruim afgezet en een Plaats Delict (PD) ingericht voor verder onderzoek naar de toedracht van dit tragische incident. Op dit moment is niet duidelijk wat aan de steekpartij vooraf is gegaan. Hebt u iets gezien of hebt u meer informatie dat het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.