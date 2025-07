Man (60) en vrouw (37) aangehouden na steekincident winkelstraat Eindhoven

De politie heeft zaterdagmiddag in Eindhoven twee aanhoudingen verricht na een steekincident aan de Kruisstraat. 'Bij een winkelgelegenheid raakte na een conflict een man gewond. Niet veel later konden de verdachten worden aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het incident', zo meldt de politie.

Melding en onderzoek

Rond 15.00 uur werd er melding gedaan van een vechtpartij in een winkelgelegenheid aan de Kruisstraat. Er zouden meerdere personen met elkaar in conflict zijn. Eén man is hierbij verwond door een steekvoorwerp. Het slachtoffer werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel.

Twee aanhoudingen

Er werden kort na het incident twee aanhoudingen verricht. De twee verdachten, een 37-jarige vrouw en een 60-jarige man uit Eindhoven, zitten vast en worden gehoord. De recherche doet onderzoek naar het incident en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuigen

Bij de winkelgelegenheid waren op het moment van het incident mogelijk meerdere getuigen. Bent u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere relevante informatie? Laat het de politie weten via 0900-8844.