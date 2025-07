Pride Walk gehouden in Amsterdam, kleurrijk protest tegen ongelijkheid en discriminatie

Vandaag, zaterdag 19 juli, is in Amsterdam de Pride Walk gehouden. De hele maand staat Amsterdam in het teken van Pride. Met een gevarieerd programma is er aandacht voor gelijke rechten, zichtbaarheid en veiligheid van de lhbtiq+-gemeenschap.

Van 3 juli tot en met 3 augustus zijn in de hele stad tentoonstellingen, sportdagen, gesprekken, feesten en andere ontmoetingen.

Waarom een hele maand?

Amsterdam Pride duurde eerder vaak 1 of 2 weken. In samenwerking met organisaties van en voor lhbtiq+’ers is het programma nu 4 weken. Zo is er meer ruimte voor uiteenlopende initiatieven: van buurtprojecten en inhoudelijke gesprekken tot grote culturele evenementen en openbare vieringen.

Bewustwording

De startdatum, 3 juli, is bewust gekozen. Die verwijst namelijk naar de Stonewall-rellen in New York in 1969: een opstand tegen politiegeweld en discriminatie, en het begin van een nieuwe fase in de wereldwijde lhbtiq+-rechtenbeweging. Pride is dan ook niet alleen een viering, maar ook een moment van solidariteit en bewustwording. En dat is hard nodig, nu de rechten van lhbtiq+’ers wereldwijd steeds vaker onder druk staan.

Wat is er te doen?

In alle stadsdelen zijn activiteiten. Amsterdam ondersteunt zo'n 30 organisaties die bijdragen aan het programma. Zij organiseren uiteenlopende evenementen. Een aantal voorbeelden:

Pride Art Route

Ontdek werk van lhbtiq+-kunstenaars op tientallen locaties in Amsterdam, zoals musea, galeries en cafés. De kunst gaat in op thema’s als identiteit, vrijheid en zichtbaarheid. Met een online kaart of papieren routebeschrijving loopt u de route wanneer het u uitkomt.

Zaterdag 5 juli: Queer Sport Social in het Westerpark

Een sportieve en toegankelijke dag waar ontmoeting centraal staat. U kunt meedoen met verschillende activiteiten, geschikt voor elk niveau. Ook als u niet sport, bent u welkom om te komen kijken of anderen te ontmoeten. Deelname is gratis.

Van 18 juli tot en met 4 augustus: Zero Flags Project op het Museumplein

Op het Museumplein staan 63 vlaggen met een zwarte rouwwimpel. Zij verwijzen naar landen waar seksuele oriëntaties of genderexpressies die niet aan de ‘norm’ voldoen nog steeds strafbaar zijn. Deze installatie vraagt aandacht voor mensenrechten en wereldwijde ongelijkheid.

Van 31 juli tot en met 3 augustus: Pride Square op de Dam

Het grootste openluchtpodium van Pride, met optredens, sprekers en informatiestands. Het programma draait om zichtbaarheid, ontmoeting en actuele maatschappelijke thema’s. De toegang is gratis.

Van 31 juli tot en met 3 augustus: Pride Village in de Reguliersdwarsstraat

In deze straat zijn 4 dagen lang kleinschalige optredens, culturele activiteiten en eet- en drinkgelegenheden. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen.

Slotweekend met botenparade

Het slotweekend, van donderdag 31 juli tot en met zondag 3 augustus, is het bekendste onderdeel van Amsterdam Pride. Op zaterdag 2 augustus vaart de jaarlijkse botenparade door de grachten. Daarnaast zijn er overal in de stad straatfeesten, openluchtoptredens en bijeenkomsten. Veel activiteiten zijn gratis.

Bekijk het programma

Naast deze evenementen zijn er nog tientallen andere activiteiten verspreid over de stad. Van filmvertoningen en workshops tot wandelingen en lezingen. Een overzicht vindt u op Activiteiten Amsterdam Pride 2025. Of u nu komt om te vieren, solidariteit te tonen of anderen te ontmoeten: Amsterdam Pride 2025 belooft een maand te worden waarin iedereen zich welkom mag voelen in Amsterdam.