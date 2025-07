11 nieuwe waterstofprojecten versnellen ontwikkeling duurzame waterstof

Er komen 11 nieuwe projecten met grote elektrolysers van bedrijven in Nederland, die met behulp van subsidie duurzame waterstof gaan maken. De elektrolysers hebben samen een vermogen van ongeveer 602 megawatt (MW). Raffinaderijen, de chemische industrie of tankstations kunnen de waterstof gebruiken om zo verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen.Dit meldt het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Verduurzamen en versnellen

De elektrolysecapaciteit van 602 MW is 3 keer zoveel als de grootste waterstoffabriek die op dit moment in aanbouw is in Nederland. Ook is het genoeg om 5000 vrachtwagens een jaar lang op waterstof te laten rondrijden. De bedrijven die subsidie krijgen doen ervaring op met de techniek, vergunningprocedures en het regelen van certificaten voor hun duurzame waterstof. Zo proberen we met subsidie de ontwikkeling van duurzame waterstof te versnellen.

Bedrijven krijgen ruim € 700 miljoen subsidie

De bedrijven krijgen voor hun projecten samen ruim € 700 miljoen subsidie uit de 2e ronde van de Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse (OWE). Deze subsidie is voor bedrijven die een elektrolyser van 0,5 MW of meer bouwen om hiermee duurzame waterstof te maken. Deze elektrolysers produceren de waterstof met hernieuwbare elektriciteit.

Subsidiepot niet helemaal leeg

In totaal was er bijna € 1 miljard aan subsidie beschikbaar. Bedrijven vroegen voor meer dan € 3,2 miljard subsidie aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers die geen subsidie krijgen, konden onder andere niet duidelijk genoeg maken dat de waterstof die ze produceren, ook echt wordt gebruikt. Ook projecten die economisch niet haalbaar zijn en projecten die niet op tijd klaar kunnen zijn, krijgen geen subsidie.

Welke bedrijven krijgen subsidie?

De bedrijven die OWE-subsidie krijgen zijn:

- Air Liquide Industrie (Rotterdam)

- Circul8 Waterstof Fabriek (Lelystad)

- Den Tol Duurzaam (Gendringen)

- Essent Hydrogen (Deventer)

- Eurus Energy Europe (Veendam)

- FR Energyhubs (Steenwijk)

- H2Eron (Delfzijl)

- Statkraft Renewables Benelux (Den Helder)

- Uniper Hydrogen Netherlands (Rotterdam)

- Vattenfall (Eemshaven)

- Westfalen Waterstof (Zutphen)

Waarom deze subsidie?

De OWE-subsidie maakt het kostenverschil tussen het maken van duurzame en fossiele waterstof voor bedrijven kleiner. Dit kostenverschil noemen we ook wel de onrendabele top. Om te bepalen wie subsidie krijgt, rangschikte RVO de bedrijven op basis van de aangevraagde subsidie per MW elektrolysecapaciteit. Daardoor is er concurrentie tussen de projecten en krijgen de meest kostenefficiënte projecten subsidie. Het gemiddelde subsidiebedrag van de 11 winnende projecten is € 1,78 miljoen per MW elektrolysecapaciteit. De bedrijven hebben tot midden 2030 om hun project af te ronden.