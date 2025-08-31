Volgende week zondag totale maansverduistering te zien

Op zondag 7 september vindt een totale maansverduistering plaats. 'De verduistering begint om 19:31 uur en eindigt om 20:53 uur. Het begin van de verduistering is niet te zien, omdat de maan pas om 20:10 uur opkomt. Het maximum en het einde van de eclips zijn wel zichtbaar. Een maansverduistering kan gewoon met het blote oog waargenomen worden', zo meldt Weeronline zondag.

Aarde tussen de zon en maan

Een maansverduistering ontstaat als de aarde tussen de zon en maan staat, waardoor de maan in de schaduw van de aarde terecht komt. Hoewel men misschien verwacht dat de maan geheel donker wordt als zij in de schaduw van de aarde staat, is dat niet het geval.

Rode gloed

Doordat er nog een klein beetje zonlicht door de atmosfeer van de aarde de maan bereikt, krijgt de maan een rode gloed. Die rode gloed ontstaat doordat het zonlicht wordt afgebogen in de dampkring. Dit wordt ook wel een bloedmaan genoemd.

Begin van de eclips niet zichtbaar

Als de totale verduistering begint, om 19:31 uur, staat de maan in Nederland nog niet aan de horizon. Die komt pas om 20:10 uur op, tijdens de totale verduistering. De maansverduistering is te zien aan de oostelijke horizon. Een maansverduistering is gewoon met het blote oog waar te nemen. In het westen gaat de zon om 20:14 uur onder.

Santurnus helder geel

Daarnaast is een helder geel gekleurd hemellichaam naast de bloedmaan zien. Dat is de planeet Saturnus. Saturnus is tijdens de hele verduistering in de buurt van de maan te zien.

Geen supermaan

'De maan zal tijdens deze maansverduistering iets groter lijken dan normaal, omdat hij relatief dicht bij de aarde staat, maar hij staat niet zó dichtbij dat er gesproken wordt van een supermaan. De eerstvolgende supermaan is te zien op 21 oktober 2025. Dat is ook de eerste supermaan van 2025', aldus Weeronline.

Twee totale maansverduisteringen in 2025

Eerder dit jaar was er ook een totale maansverduistering. Daarvan was toen alleen het eerste gedeelte te zien. Dit is dus de tweede totale maansverduistering van 2025. De volgende zichtbare totale maansverduistering duurt nog even, want die is pas op 31 december 2028, gelijktijdig met oud en nieuw. Daarnaast valt het samen met een blauwe maan.