Hilversumse (38) verdacht van brandstichting in eigen woning en poging moord

De brand op eerste paasdag in de woning van een 38-jarige vrouw in Hoofddorp is waarschijnlijk door haar zelf aangestoken.

Het gaat om een brand aan de Janseniushof. De man die op dat moment in de woning aanwezig was, liep brandwonden op en ligt nog altijd in het ziekenhuis. De vrouw werd eerste paasdag direct opgepakt en zit nog steeds vast. Ze wordt verdacht van poging moord en brandstichting. Dat schrijft de Gooi en Eembode donderdag.

De vrouw zou al twee jaar flink wat overlast hebben bezorgd in de buurt. Nu ze vastzit, lijkt de rust weer wat terug te keren, maar de angst bij de omwonenden is nog niet weg. De brand brak 's nachts rond 05.15 uur uit en verwoestte de gehele woning. Vlak voor het uitbreken van de brand zou er in de woning nog een ruzie gaande zijn geweest, die compleet uit de hand zou zijn gelopen.

De politie laat weten dat de oorzaak van de brand nog niet is vastgesteld en het onderzoek nog gaande is. De rechtbank bepaalt dinsdag of de vrouw nog langer vast moet blijven zitten.