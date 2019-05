OM eist vijf jaar tegen Thialf-schutter

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 59-jarige man die wordt verdacht van poging doodslag en poging afpersing, gepleegd op 7 januari 2017 op het parkeerterrein van het Thialf IJsstadion in Heerenveen.

Bewezen

Het OM is van mening dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot afpersing en een poging tot doodslag. Hij heeft zichzelf voorzien van een schietklaar vuurwapen en heeft daarmee het slachtoffer opgezocht op het parkeerterrein bij het Thialf IJsstadion. De verdachte had volgens het OM de intentie om het slachtoffer onder bedreiging van het vuurwapen te dwingen een hoeveelheid geld af te staan.

Impact

Het incident heeft het leven van het slachtoffer en zijn familie voorgoed veranderd. Nadat verdachte op de vlucht was geslagen zijn het slachtoffer en zijn gezin enige tijd ondergedoken geweest en vervolgens ook nog lange tijd bewaakt. Naast het blijvende fysieke letsel aan zijn vingers heeft het gebeuren ook forse psychische gevolgen gehad. Het slachtoffer raakte bij dit incident zwaar gewond aan zijn hand. Dit rekent het OM de verdachte aan.

Onveiligheid

Daar komt nog bij dat dit alles gebeurde op het parkeerterrein bij Thialf waar het op dat moment veel mensen aanwezig waren, omdat er net een internationaal schaatstoernooi was afgelopen. Er zijn dan ook diverse mensen getuige geweest van het voorval en er is direct forse media aandacht voor geweest. Dat dit soort feiten zich op deze manier en op deze plek hebben afgespeeld leidt tot forse gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Achtergrond

Op zaterdag 7 januari 2017 omstreeks 19:00 uur raakt bij een persoon gewond aan zijn hand bij een schietincident op het parkeerterrein van het Thialf IJsstadion in Heerenveen. Het slachtoffer belt direct met de politie die ter plaatse komt. De verdachte wordt niet meer aangetroffen maar aan de hand van het signalement dat het slachtoffer geeft en op basis van een uitgevaardigd Europees Aanhoudingsbevel wordt de verdachte op 19 juli 2017 aangehouden in Spanje en overgeleverd aan Nederland.