Verdachte Thijs H. (27) woensdag voorgeleid

Brunsummerheide/Scheveningse Bosjes

Op dinsdag 7 mei kwamen een man en een vrouw om het leven op de Brunssummerheide. Zaterdag 4 mei werd in de Scheveningse Bosjes eveneens een dode vrouw aangetroffen. Op woensdag 8 mei heeft de politie Limburg een verdachte in beide zaken aangehouden. Politie en Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken wat zich precies heeft afgespeeld bij een hondenlosloopgebied aan de Kamperheideweg in Heerlen en aan het Galgenpad in de Scheveningse Bosjes.

Veel vragen

De afgelopen dagen bleek hoe groot de impact van de gebeurtenissen is. Op de eerste plaats bij familie en vrienden van de slachtoffers, maar ook bij buurtbewoners, mensen die de Brunssummerheide regelmatig bezoeken en bij mensen die het nieuws hebben vernomen via de media. Er leven bij alle betrokkenen veel vragen. Dat beseffen politie en OM zich terdege. Op dit moment kan op de meeste vragen nog geen antwoord worden gegeven. De verdachte zit nog in beperkingen.

Tips nagetrokken

Via diverse oproepen in de media en via het programma Opsporing Verzocht heeft de politie om tips gevraagd. De tot nu toe binnengekomen tips en de informatie vanuit het passantenonderzoek in Den Haag worden op dit moment door het onderzoeksteam nagetrokken. Politie en OM werken op dit moment met 50 mensen aan de zaak. Er is nauw contact tussen het onderzoeksteam in Den Haag dat de zaak van de Scheveningse Bosjes onderzoekt en het Limburgse onderzoeksteam.