Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat al het ingelegde geld, ruim twee miljoen euro, is opgegaan aan luxe uitgaven.

Verdachte is in 2017 met zijn bedrijven gestart. Geïnteresseerden konden computers kopen voor het minen van bitcoins. Verdachte beheerde de computers in een zogenaamde ‘miningfarm’. Investeerders in miningcomputers zouden een rendement ontvangen van zo’n 0,3 bitcoin per maand (nu ongeveer € 2.000). Toen uitbetaling van rendement uitbleef en investeerders hun miningcomputer niet terug kregen, werden meerdere aangiften ontvangen.

Door ongeveer 100 investeerders is ruim 2 miljoen euro ingelegd. Uit onderzoek door de FIOD en politie bleek dat er vermoedelijk nooit miningcomputers zijn aangeschaft. Al het geld lijkt op te zijn gegaan aan luxe uitgaven zoals auto’s, motoren, reizen en gokken.

De FIOD en politie hebben op 21 november 2018 al een woning en een bedrijfspand doorzocht. Hierbij is beslag op administratie en luxe goederen zoals tassen, schoenen en een crossmotor.