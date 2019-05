Expeditie Juttersgeluk Delfzijl maakt strand in Termunterzijl afvalvrij

Op woensdag 22 mei verwelkomde wethouder Meindert Joostens een bijzondere expeditie op het strand in Termunterzijl, Expeditie Juttersgeluk Delfzijl. 35 enthousiaste deelnemers hebben het strand afvalvrij gemaakt. De expeditie is bedoeld voor mensen met een lichte lichamelijke of gees-telijke beperking, waardoor zij niet of moeilijk betaald werk kunnen doen. Hoewel de landelijke Expedi-tie Juttersgeluk dit jaar niet doorgaat, organiseerde de gemeente vanwege het enthousiasme van deelnemers bij voorgaande expedities dit jaar haar eigen Expeditie Juttersgeluk. Vandaag was het enthousiasme ook groot. 'De expeditie is zeker voor herhaling vatbaar', aldus een van de deelnemers.