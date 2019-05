Gijzelnemer sneed pink slachtoffer af

Tegen een 31-jarige man uit Almere heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag een celstraf van zes jaar geëist. 'Hij heeft volgens het OM een man ontvoerd en daarbij de pink van die man afgeknipt dan wel afgesneden. Deze goed voorbereide ontvoering begon in Amstelveen en eindigde in Leiden. Daarbij is gedreigd en geschoten met een vuurwapen op de auto waar het slachtoffer in zat', zo laat het OM vrijdag weten.

Geblinddoekt

Vervolgens is hij meegenomen in een andere auto. Dat schieten staat op de tenlastelegging als een poging doodslag in vereniging. Het slachtoffer werd daarbij geblinddoekt. Bij dit alles kreeg hij hulp van medeverdachten.

Piepschuim

Daarna zijn in een - voor de ontvoering geregelde - woning de handen van het slachtoffer vastgebonden, is hij ontkleed en is een stuk piepschuim in zijn mond gedaan. De verdachten wilden één miljoen euro zien van het slachtoffer. Om hun dreiging kracht bij te zetten, mocht de man niet betalen, is bij hem diens pink afgesneden dan wel geknipt.

Kort over zijn

Verdachte ontkent de hem verweten feiten. Daarbij komt hij met een verklaring die de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), de wenkbrauwen doet fronsen. 'Ik kan daar vrij kort over zijn. Ik geloof daar niets van.'

Wreed en sadistische

De AG spreekt in haar requisitoir van een goed voorbereide ontvoering. Een voorbeeld daarvan is dat er een peilbaken onder zijn auto was aangebracht. Ook hadden de verdachten zeil geplakt op de vloer van woning waar het slachtoffer naartoe werd gebracht. Zijn handelen typeert de AG als onmenselijk. 'Het afknippen van de pink van aangever vind ik een wrede, sadistische daad. En daar ging grof geweld tegen aangever aan vooraf, op klaarlichte dag op de openbare weg. Dat aangever niet het leven heeft gelaten door dat schot is niet aan verdachte te danken.'

Grote invloed

Het OM eist daarom ook een forse gevangenisstraf, mede omdat de gebeurtenissen grote invloed hebben gehad op het leven van het slachtoffer. 'Telkens als hij naar zijn hand kijkt zal hij worden herinnerd aan deze dag. Daarnaast dient met de straf ook een duidelijk en afschrikwekkend signaal te worden gegeven naar criminele groeperingen dat dit soort afrekeningen om welke reden dan ook, niet worden getolereerd en zwaar worden bestraft.' Een medeverdachte heeft drie jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen van de rechtbank voor medeplichtigheid aan – kort gezegd – de ontvoering. Hij ging niet in hoger beroep. Het Gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.