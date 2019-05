Twee voertuigen betrokken bij forse aanrijding N33 tussen Rolde en Gieten

Een bestuurster raakte door onbekende oorzaak in de middengeleider van de N33. Een achterop komende bestuurder kon de brokstukken niet meer ontwijken en kreeg een verloren wiel onder de bumper. Beide auto`s raakten zwaar beschadigd.

De inzittenden van beide auto`s zijn onderzocht in de ambulance op verwondingen maar die waren niet van dien aard dat opname noodzakelijk was. Gedurende het onderzoek van de VOA en berging van beide voertuigen was de N33 afgesloten van Rolde richting Gieten. Bergings bedrijf Hamstra uit Tynaarlo heeft beide voertuigen geborgen.