Omstander neergestoken bij overval op Albert Heijn

Twee mannen hebben donderdagmiddag geprobeerd om de Albert Heijn in Amsterdam-Noord te overvallen.

Het winkelende publiek heeft de verdachten aangehouden, waarbij een omstander werd neergestoken. Volgens getuigen droegen de overvallers bivakmutsen. Dit meldt NH Nieuws donderdag.

Het incident vond rond 15.15 uur plaats bij de A'dam Toren. Mediapartner AT5 kreeg beelden van de overval toegestuurd. Daarop is te zien dat overvallers bovenop een persoon zitten. Vermoedelijk is dit de verdachte. Deze is overgedragen aan de politie.

Om de neergestoken omstander bij te staan, werd een traumahelkopter opgeroepen. De gewonde is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek.