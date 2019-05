Kat laat zich niet uit de boom kijken

In de Mahlerstraat heeft een kat zich vrijdagmiddag behoorlijk in de nesten gewerkt door hoog in een boom te klimmen.

Niet vanzelf

Het gezegde 'even de kat uit de boom kijken' ging hier echter niet op want het dier, dat echt helemaal boven in de top van de bijna 10 meter hoge boom was geklommen, kwam er echter niet meer zelfstandig uit.

Hoogwerker brandweer

Met behulp van de hoogwerker van de brandweer is het dier uit de boom gehaald en weer veilig op de grond gezet.