Jongentje door hond gebeten

Op de Perzikkruidweg in Zaandam heeft zondagavond een incident plaatsgevonden waarbij een jongetje van 11 jaar uit Koog aan de Zaan gebeten is door een hond. Het jongetje raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Agenten kregen een melding van een bijt-incident. De hond is uit een woning gerend waarna hij richting een speelveld is gegaan waar spelende kinderen waren. Een getuige zag de hond tussen de kinderen rennen en heeft hierop de hond beet gepakt om hem tussen de kinderen weg te halen. Op dit moment is de hond om zich heen gaan bijten. Hierbij is een jongentje van 11 jaar gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De eigenaar van de hond heeft zich gemeld bij de politie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de hond, of dit een eenmalig incident betreft.