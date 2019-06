Veel schade en lichtgewonden door zware onweersbuien en harde wind

Vanuit het hele land kwamen schademeldingen binnen, maar vooral de meldkmaers van Amsterdam en Noord-Holland hadden het druk. Daarom nam Veiligheidsregio Drenthe meldingen over.

Het KNMI kondigde dinsdagavond laat nog code oranje af voor bijna het hele land. Er werd gewaarschuwd voor zware onweersbuien over het hele land met veel neerslag, hagel en lokaal windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Bij de brandweer in Amsterdam kwamen vannacht 150 meldingen binnen van storm- en waterschade. Er waaide een dak van een huis en meerdere straten stonden blank. In de regio Amsteram raakten vijf mensen lichtgewond door de storm. Een van hen werd geraakt door een omvallende boom. Dit meldt de NOS donderdag.

Blikseminslag

Zowel in het Utrechtse Werkhoven als in het Noord-Hollandse Velsen-Noord gingen huizen in vlammen op. Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk blikseminslag. Een persoon die gewond raakte bij bij een brand in een woning in Velsen-Noord moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis. Ook in het Gelderse Beuningen brak door blikseminslag brand uit in een woning.

Veel schade rond Vinkeveense Plassen

Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er veel materiële schade is rond de Vinkeveense Plassen. Oorzaak is waarschijnlijk een windhoos. Er zou in Utrecht een windstoot zijn gemeten van 127 km/u.

Problemen op luchthavens en het spoor

Het noodweer leidde ook op luchthavens en op het spoor tot problemen. Zo moest het werk van het grondpersoneel enige tijd worden stilgelegd en weken acht toestellen van Transavia uit naar Rotterdam, België en Duitsland. Het onweer leidde gisteravond ook tot problemen op het spoor tussen Gorinchem en Leerdam en Delft en Rijswijk.