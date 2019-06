Zeker 15 spiegels van auto's getrapt in Roosendaal

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 05.00 uur, meldde de eigenaar van een geparkeerde auto aan de Bredaseweg in Roosendaal dat een groepje fietsers zich mogelijk schuldig had gemaakt aan de vernieling van zijn auto. De melder was de fietsers nog achterna gerend, maar had ze niet meer kunnen achterhalen.