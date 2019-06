Extra informatie in onderzoek naar gewelddadige verkrachting

In het onderzoek naar de gewelddadige verkrachting die plaatsvond op de Holenweg in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni, is een aantal tips binnengekomen bij de recherche.

Binnengekomen tips

De recherche onderzoekt deze tips. Inmiddels heeft de krantenbezorger zich gemeld bij de politie en is er met hem gesproken. Alle tips die binnenkomen, worden door onze rechercheurs onderzocht.

Hardloper en fietser

De hardloper en de fietser die op camerabeelden zijn te zien, hebben zich echter nog niet gemeld. Bent u die hardloper of die fietser? Neemt u dan s.v.p. contact met de politie op! Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.

Aanvulling van het signalement van de verdachte

In het opsporingsprogramma Bureau NH is de fietsroute van het slachtoffer getoond en is een getuigenoproep gedaan. In aanvulling op de getuigenoproep treft u hieronder het signalement aan van de verdachte:

Signalement

Het gaat om een man met een slank postuur. Hij is tussen de 1.70 m. en 1.80 m lang en spreekt mogelijk met een Antilliaans accent. Hij droeg die nacht donkere kleding.