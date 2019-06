Dodelijke aanrijding op de N36

Een 24-jarige man uit Lelystad raakte gewond.

De aanrijding vond even na 17:00 uur plaats ter hoogte van Stegeren. De bestuurder van de personenauto bezweek ter plaatse aan haar verwondingen. De bestuurder van het bedrijfsbusje werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De VOA doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van het ongeval, of van kort voor het ongeval? Of heeft u (dashcam)opnames van de aanrijding? Dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844