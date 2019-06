Piloten meldden meer waarnemingen van UFO's

Piloten hebben meer meldingen gemaakt van UFO's dan in voorgaande jaren. Het gaat zowel om meldingen van piloten van het Amerikaanse leger als piloten van de burgerluchtvaart.

Een aantal senatoren én president Trump zijn door veiligheidsdiensten inmiddels achter gesloten deuren bijgepraat over ufo's. Wat deze UAP's waren en wie hen bestuurde - vrienden, vijanden of onbekende krachten - blijft een mysterie. Een aantal van de waarnemingen is gefilmd door onder andere vliegtuigpassagiers.

Volgens een statement van de Amerikaanse marine vormen de vliegende objecten een veiligheidsrisico voor zowel de marine als de luchtmacht.

Trump liet bij ABC doorschemeren het allemaal niet zo serieus te nemen. "Mensen zeggen dat ze ufo’s zien. Of ik dat geloof? Niet echt"