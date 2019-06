Waar waren onze Haagse bestuurders bij intocht Elfstedenzwemtocht Maarten van der Weijden?

Opvallend is echter wel, dat er onder die duizenden mensen geen leden stonden van het Koninklijk huis, de premier, of vice premier of het ministerie van VWS om deze SUPERHELD warm te onthalen.

De Koning en Koningin en premier Rutte hebben wel op Twitter Van der Weijden gefeliciteerd met zijn topprestatie. Maar gelukkig was wel oud schaatser en winnaar van de Elfstedentocht (1963) Reinier Paping er om onze SUPERHELD met een Elfstedentochtkruisje te eren.