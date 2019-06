Gezamenlijk onderzoek naar landelijke storing 112

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Agentschap Telecom doen gezamenlijk onderzoek naar de storing in het telefonienetwerk van KPN. Dit melden de inspecties en het agentschap vandaag in een persbericht.

Onbereikbaar

Door de landelijke storing van maandag 24 juni was 112 een aantal uren onbereikbaar. De Inspectie JenV kijkt bij het gezamenlijke onderzoek met name naar de crisiscommunicatie rondom de uitval. IGJ draagt bij door te onderzoeken of er meldingen vanuit de zorgaanbieders zijn binnengekomen. En Agentschap Telecom zal onderzoeken in hoeverre KPN voldeed aan alle wettelijke en technische verplichtingen.