Man zonder rijbewijs en onder invloed ramt lijnbus op rotonde

Een 39-jarige man uit Oude Tonge heeft woensdagmiddag, onder invloed van drugs, een aanrijding met een lijnbus veroorzaakt. 'Gelukkig was er alleen materiële schade te betreuren. Door de politie zijn getuigen gehoord en de afhandeling van de schade zal verder via de verzekering lopen', zo laat de politie donderdag weten.

Bestelauto

Volgens getuigen reed de bus al voor een groot gedeelte op de rotonde van de Rijksstraatweg in Bruinisse toen er ineens een bestelauto ook de rotonde kwam opgereden. Een aanrijding was toen niet meer te voorkomen. De bestuurder van de bestelauto werd dermate kwaad dat getuigen besloten de politie te bellen.

Geen rijbewijs en onder invloed

Agenten kwamen ter plekke, controleerden de papieren van beide bestuurders en kwamen tot de conclusie dat de bestuurder van de bestelauto, een 39-jarige man uit Oude Tonge, helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook had de man al antecedenten op het gebied van verdovende middelen, dus hebben de agenten een speekseltest bij hem uitgevoerd. Hieruit bleek dat hij amfetamine en methamfetamine had gebruikt.

NFI

De man is overgebracht naar het politiebureau waar een GGD-arts een bloedafname heeft gedaan. Die wordt opgestuurd naar het NFI en daar onderzoekt men in hoeverre de man (nog) onder invloed was. Door de agenten werden bij de man ook nog vijf xtc-pillen aangetroffen.