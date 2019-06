Verdacht object op straat aangetroffen bij afhandeling aanrijding Schiedam

Omstanders renden naar de politie en riepen ‘Er ligt een mijn’. De omgeving is hierop groots afgezet. Nadat het object goed bekeken is, en na telefonisch overleg met de EOD, is na een uur besloten het object te verwijderen. Het bleek niet om een explosief, maar om een metalen object te gaan. Hierop is de afzetting opgeheven en kon gestart worden met de berging van een auto, die eerder op de avond betrokken is geweest bij een aanrijding.