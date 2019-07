Voor steeds meer mensen is vakantie onbetaalbaar

Het aantal mensen dat niet op vakantie gaat omdat zij het te duur vindt is opnieuw gestegen. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie, dit jaar is dat al bij 64 procent het geval, zo meldt het Nibud donderdag.

Ruim kwart niet op vakantie

'Opnieuw gaat dit jaar ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie', zo blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Aflossen schulden

Het vakantiegeld wordt door de meeste mensen nog altijd het vaakst gebruikt waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden.

Inkomen beneden modaal

Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan, nu is dat 18 procent. Bij mensen met een inkomen beneden modaal komt dit vaker voor dan bij andere inkomensgroepen. Ook besteden zij het vakantiegeld vaker aan huishoudelijke uitgaven. Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Van de mensen met een inkomen beneden modaal gaat 52 procent niet met vakantie. Alleenstaanden blijven het vaakst thuis. Van de gezinnen gaat ruim een vijfde niet.

Rondkomen

Mensen die moeilijk kunnen rondkomen, rekenen vaker dan anderen uit of ze de vakantie kunnen betalen als ze met vakantie kunnen gaan. Ze boeken lang van tevoren en reserveren vaker een bedrag dat ze uit kunnen geven. Mensen met wisselende inkomsten (uitzend- en oproepkrachten, ondernemers en zzp’ers) verdienen vaker beneden modaal en hebben vaker moeite met rondkomen dan mensen met stabiele inkomsten (langdurige contracten). Desondanks gaan zij even vaak met vakantie.

2000 euro

Van de mensen die wel gaan, verwacht de ene helft aan de langste vakantie meer en de andere helft minder kwijt te zijn dan 2.000 euro. Vorig jaar lag de mediaan op 1.500 euro. In de meeste gevallen betalen mensen hun vakantie van spaargeld en van het vakantiegeld.

Begroting

In 2019 reserveert 59 procent een bedrag dat zij per dag, per week of tijdens de gehele vakantie kunnen besteden. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen deed de helft van de vakantiegangers dat. 45 procent geeft tijdens de vakantie meer uit dan zij van tevoren hebben gepland. Dit komt doordat zij op vakantie willen kunnen genieten, alles willen doen wat kan en extra spullen kopen. Ook blijken posten vaak duurder dan gepland of zijn er onverwacht extra kosten.

Vast bedrag reserveren

Mensen die een bedrag voor de hele vakantie reserveren en niet met een bedrag per dag of per week rekenen, komen het vaakst het beste uit. Zij denken goed na over hun vakantiebegroting en houden vast aan het budget dat zij van tevoren hebben bepaald. Een vijfde houdt geld over, zij begroten hun vakantie ruim en letten goed op hun uitgaven.

Extraatje

De meeste mensen (67 procent) die het vakantiegeld jaarlijks krijgen, zien het als een leuk extraatje. Van de mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, rekent 40 procent het vakantiegeld mee als vast inkomen. Van de mensen die het vakantiegeld in één keer krijgen, doet 27 procent dat. Werknemers die het jaarlijks ontvangen, sparen vaker van het vakantiegeld dan mensen in loondienst die het maandelijks krijgen.