Peuters lopen grootste kans op verdrinking in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd, zo blijkt uit onderzoek naar risicofactoren van verdrinking in Nederland dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd binnen het project NL Zwemveilig.

Studie

Het Mulier Instituut heeft, in samenwerking met VeiligheidNL, beschikbare gegevens van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen geanalyseerd en een media-analyse uitgevoerd. In deze studie is onderzocht wie de slachtoffers van verdrinkingen zijn, welke activiteiten risicovol zijn en in welke omgevingen mensen verdrinken.

Leeftijden

Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Verdrinkingen bij adolescenten (10-14 jaar) vinden met name plaats in en om een meer, tijdens sport en recreatie.

Sport- en verkeersgerelateerd

Bij (jong)volwassenen zijn verdrinkingen vaak het gevolg van sport- en verkeersgerelateerde activiteiten of ongelukken. De locaties van deze ongevallen zijn veelal een rivier/kanaal en een gracht/sloot/vijver. Voor ouderen is geen specifieke activiteit te benoemen waar meer verdrinkingen voorkomen. Qua locatie zijn ook bij ouderen een rivier/kanaal en gracht/sloot/vijver de belangrijkste locatie voor verdrinking. Zwembaden, strand en meren zijn minder risicovolle omgevingen voor ouderen om te verdrinken.

Preventieve maatregelen

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van specifieke preventieve maatregelen om verdrinking te voorkomen. Het is van belang dat maatregelen worden ontwikkeld met de doelgroep, stakeholders en professionals die betrokken zijn bij de preventie van verdrinking in Nederland.