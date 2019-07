Man zwaargewond (25) na schietpartij in Rotterdam

De politie zoekt getuigen van een schietpartij die woensdagavond 3 juli net 18.00 uur plaatsvond aan de Westkousdijk in Rotterdam. 'Hierbij raakte een 25-jarige man zwaar gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdag.

Getuigenoproep

De man zat achter in een auto toen hij werd beschoten. De auto reed met het slachtoffer nog een stukje door de Slamatstraat. Daar is het slachtoffer uit de auto gehaald. De schutter wist te ontkomen in een zwarte personenauto. Op straat zijn hulzen gevonden.