Autobrand in Gieten

Dit bleek echter niet juist te zijn, het was op de carpoolplaats aan de Verlengde Asserstraat.

Een passeerde verpleegkundige die op weg was van het UMCG naar huis zag de auto branden en belde 112.

Het voertuig was verlaten en was niet meer te redden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend maar brandstichting is niet uitgesloten.