Scooterrijdster gewond na botsing met auto Schiedamsedijk Vlaardingen

Vrijdagmiddag is een scooterrijdster gewond geraakt na een botsing met een auto op de Schiedamsedijk.

Naar ziekenhuis

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is enige tijd op straat behandeld, waarna zij is vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe de aanrijding kon gebeuren is niet bekend.