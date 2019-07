Drie arrestaties voor mensensmokkel en mogelijk schijnhuwelijk

De Koninklijke Marechaussee in Zuid Holland heeft dinsdag 2 juli drie mannen aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel en het bemiddelen bij een schijnhuwelijk. De mannen van 38, 43 en 48 jaar oud zijn inwoners van Reeuwijk en Capelle aan den IJssel.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten mensen smokkelden vanuit Syrië en Libië via Italië en Griekenland naar Nederland. Er is gebruik gemaakt van look-a-like documenten en valse visa. Tegen twee van de drie verdachten zijn daarnaast aanwijzingen voor het organiseren van een schijnhuwelijk.

Twee woningen in Reeuwijk zijn door de Marechaussee doorzocht. Hierbij zijn verschillende zaken inbeslag genomen.

Omdat de feiten zich al enkele jaren geleden zouden hebben voorgedaan, worden de drie in afwachting van nader onderzoek voorlopig op vrije voeten gesteld.

De Marechaussee doet in samenwerking met de AVIM van de politie, onder leiding van het Landelijk Parket, verder onderzoek.