BOA's Rijkswaterstaat mogen bekeuren voor onnodig op vluchtstrook rijden

Negeren rood kruis en parkeren op vluchtstrook

Rijkswaterstaat heeft sinds 2015 al de bevoegdheid om een proces-verbaal uit te schrijven voor 2 veelvoorkomende verkeersovertredingen: het negeren van rode kruisen en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook. Daar komen nu 2 andere verkeersovertredingen bij. De politie blijft uiteraard verantwoordelijk voor de gehele handhaving op het hoofdwegennet zoals huftergedag, staandehoudingen, snelheid, afleiding.

Handhavende rol Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat ondersteunt hierbij met handhaving op deze 4 specifieke verkeersovertredingen. Met deze handhavende rol draagt Rijkswaterstaat bij aan het aanpakken van onveilige verkeerssituaties en het bestrijden van onnodig oponthoud. Op dit moment beschikken 50 weginspecteurs over de BOA-status. In de loop van dit en volgend jaar komen daar nog eens 50 weginspecteurs bij.

Sommige weggebruikers misdragen zich

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ‘De weginspecteurs zijn onze ogen en oren op de weg. Ze zien helaas hoe sommige weggebruikers zich misdragen. Bijvoorbeeld door de file te omzeilen via de vluchtstrook. Dat is niet alleen ontzettend asociaal, het is ook levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en hulpdiensten. Hetzelfde geldt voor de vrachtwagens die de hoogtebeperkingen negeren en zo onnodig files veroorzaken. Mooi dat deze weginspecteurs nu ook in dit soort gevallen direct kunnen optreden.’

Vluchtstrook rijden

Vanaf 10 juli 2019 kunnen de weginspecteurs met BOA-status dus een proces-verbaal uitschrijven aan weggebruikers die ten onrechte in de rijrichting over de vluchtstrook rijden. Rijden over de vluchtstrook is vanwege veiligheid strikt verboden en alleen toegestaan op aanwijzing van een weginspecteur of politie ter plaatse. De minimale boete is €380, maar dat bedrag kan oplopen als de overtreding vaker wordt begaan.

Hoogteoverschrijding bij tunnels

Truckers die door een tunnel willen rijden met een vrachtwagen die te hoog is (hoger dan 4 m) kunnen hiervoor een boete krijgen van tussen de €470 en €1000. De hoogte van de vrachtwagen wordt ruim voor de tunnel digitaal gemeten en de vrachtwagen die te hoog is wordt gewaarschuwd. Deze heeft dan de mogelijkheid om de snelweg te verlaten. Als toch verder wordt gereden, passeert de vrachtwagen een 2e meetpunt en wordt de tunnel automatisch gesloten. Dit zorgt voor veel vertraging voor het overige verkeer. Door handhaving kan hopelijk het aantal overtredingen en daarmee de vertraging worden teruggedrongen.