Nannewiidloop Oudehaske trekt veel deelnemers

Een flink aantal deelnemers verscheen woensdagavond aan de start van de derde editie van de Nannewijdloop in Oudehaske. De deelnemers konden kiezen uit de afstanden van 5 kilometer, 7,2 en 10 kilometer.

De start vond plaats aan de Badweg, nabij het recreatie centrum Nannewiid. De finish was aan het Peter Tazelaarpad langs het Nannewiid. De organisatie was in handen van de Atletiek Vereniging Heerenveen.