Man uit Utrecht in Spanje aangehouden voor diamantroof

In het Spaanse Platja d’Aro is een 30-jarige man uit Utrecht aangehouden omdat hij voortvluchtig zou zijn na een diamantroof op Schiphol.

RTV Utrecht meldt dat de man zich vermomd had, maar na controle van zijn vingerafdrukken door de mand viel. Hij zou deel uit maken van een criminele familie.

De aanhouding gebeurde nadat eerder zoeking was gedaan in de woning van de man in Utrecht. Hier werden wapens en munitie aangetroffen. Ook werden er documenten aangetroffen waaruit zou blijken dat hij is Spanje verbleef.

De man zal donderdag worden overgeleverd aan Nederland.