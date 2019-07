Man zonder rijbewijs vlucht na aanrijding

Een 18-jarige man uit Tilburg raakte vrijdagmiddag betrokken bij een aanrijding op de Burgemeester Letschertweg. In plaats van zijn identiteit kenbaar te maken aan de andere betrokkene, rende hij weg. De politie trof hem even later aan.

Op de kruising met de Burgemeester Ballingsweg ontstond rond 17.45 uur een aanrijding tussen twee personenauto’s. Een van de voertuigen kantelde en kwam tot stilstand in de middenberm. De bestuurder kroop uit de auto en rende tot verbazing van de tegenpartij weg. Agenten waren onderweg naar het ongeval en maakten een zoekslag naar de vluchtende bestuurder.

Geen rijbewijs

Op de Bosbaan stond ondertussen een ambulance. Hierin bleek de weggerende bestuurder te liggen. Hij moest voor verder onderzoek mee naar het ziekenhuis. Toen de politie zijn identiteitsgegevens controleerde, bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Hiernaast is er bloed afgenomen om uit te sluiten of de verdachte onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen reed. Zodra de verdachte in staat is een verklaring af te leggen, gaat de politie met hem in verhoor. De bestuurder van de andere auto deed aangifte van het verlaten van een plaats ongeval.