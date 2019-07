Voortvluchtige huisjesmelker Harry O. terug in Nederland

De voortvluchtige oplichter Harry O., die in Nederland nog bijna 8 jaar celstraf uit moet zitten, is dinsdag aangekomen op Schiphol. 'De man is uitgeleverd door Suriname', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

Nationale Opsporingslijst

In juli werd in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de man, die als huisjesmelker miljoenen euro’s verdiende over de ruggen van kwetsbare mensen. Hij werd enkele jaren geleden al veroordeeld, maar was er vandoor.

FastNL

Sinds begin dit jaar zocht het speciale team van politie en OM dat zich bezighoudt met de opsporing van mensen die nog een straf moeten uitzitten, FastNL, naar de 65-jarige Hagenaar. De man bleef onder de radar, en besloten werd hem op de Nationale Opsporingslijst te plaatsen.

Tips

Op 9 juli kwam hij op de lijst, en dat leverde enige tientallen tips op. Al op 11 juli kon bekendgemaakt worden dat hij in Suriname zat. Hij werd aangehouden en Nederland vroeg om zijn uitlevering.