Arrestatieteam doet inval in woning in Gieten

Wat er precies ging gebeuren, was onduidelijk. De politie wilde daar niet veel over kwijt. Het inmiddels toegestroomde publiek wist al snel te vertellen dat er in de bewuste woning een man zou zijn die iemand met een vuurwapen had bedreigd. Echter, dit waren vermoedens en geen feiten en de politie had dit ook nog niet bevestigd.

Maar de geruchtenstroom klopte waarschijnlijk vrij aardig, want langzamerhand kwamen er steeds meer dikke auto`s Gieten binnenrijden. Een inval van het arrestatieteam was op komst. Rond half één werd de voordeur met veel kabaal geforceerd en werd een man aangehouden. Waarvan hij wordt verdacht is nog niet bekendgemaakt.