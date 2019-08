Helperzoomtunnel onder spoorlijnen in Groningen geschoven

Een megaklus in Groningen is zaterdag met enige vertraging uiteindelijk toch gelukt. Het inschuiven van de Helperzoomtunnel is afgerond. Rond het middaguur was het werk tot opluchting van alle betrokkenen afgerond.

Helperzoomtunnel

Tussen de Helperzoom en het Europapark wordt hard gewerkt aan een nieuwe autoverbinding onder het spoor door: de Helperzoomtunnel. Door deze nieuwe verbinding veranderen de verkeersstromen in Helpman en Coendersborg. Om de wijken leefbaar en verkeersveilig te houden, is een verkeersplan opgesteld. Een groot deel van de wijken wordt 30 km/uur-gebied.

Planning

De bouw van de tunnel is gestart in januari 2017. De tunnel zou in mei 2018 worden ingeschoven, maar dit is niet doorgegaan. In maart werd bekendgemaakt dat de tunnel in de eerste week van augustus 2019 op z'n plek wordt geschoven en dat is afgelopen zaterdag ook gebeurd.

Versneld

In onderstaande versnelde video van Aanpak Ring Zuid is goed te zien hoe de klus door vakmanschap is geklaard