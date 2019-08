Man (58) omgekomen na botsing op slagboom spoorwegovergang

Afgelopen zaterdag is een personenwagen op de Westhavenweg in Amsterdam met hoge snelheid tegen de slagboom van een spoorwegovergang aangereden. 'De bestuurder, een 58-jarige man uit Amstelveen, is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie maandag.