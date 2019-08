Tankstation Veendam overvallen, twee aanhoudingen

Maandagavond is rond 19.30 uur in Veendam een tankstation aan de Lloydsweg overvallen.

Gewapend

'Zojuist een gewapende overval op een tankstation aan de Lloydsweg in Veendam. De verdachte eiste geld. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt. De verdachte is na zijn daad weggerend in onbekende richting', zo laat de politie maandagavond weten.

Twee verdachten aangehouden

Rond 19.55 uur heeft de politie in de buurt een verdachte aangehouden. Deze man wordt overgebracht naar het politiebureau en verhoord. Daaruit moet blijken wat zijn rol is geweest. Het onderzoek rondom het tankstation is nog in volle gang. Rond 20.15 heeft de politie nog een tweede verdachte aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Beide verdachten geen nu richting het bureau voor verhoor.

Getuigen gehoord

'De politie hoort onder andere nog een aantal getuigen die zich hebben gemeld. Het onderzoek ter plaatse is nog bezig. Zodra dat afgerond is, gaan ook de overige collega’s terug naar het bureau', aldus de politie.