Acht Amsterdamse politiemedewerkers op non-actief om harddrugs

Harddrugs

'De medewerkers zouden in privétijd vermoedelijk harddrugs in bezit en/of gebruikt hebben', aldus de politie. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is een disciplinair onderzoek begonnen tegen de medewerkers. Gedurende het onderzoek doet de politie geen nadere mededelingen.