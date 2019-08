Gasmonitor 2019: Nederlandse huishoudens stappen massaal over op elektrisch koken

In 2018 koos ruim 73% van de mensen, op zoek naar een kookplaat, voor een elektrische kookplaat. Slechts 27% koos voor een gaskookplaat. Dit blijkt uit de Gasmonitor 2019, een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu, dat de verkoopcijfers van warmte-apparaten in kaart brengt. De verkoop van warmtepompen stijgt aanzienlijk, met een toename van 27% ten opzichte van 2017. De hr-ketel blijft het meest gekozen verwarmingsapparaat.

Met de Gasmonitor onderzoekt Natuur & Milieu welke warmte-installaties Nederland aanschaft: inbouwkookplaten, hr-ketels, warmtepompen, pelletkachels, biomassaketels en zonneboilers. Hiervoor is gekeken naar de verkoopcijfers van de afgelopen zes jaar en het aantal aangevraagde subsidies (ISDE).

Hollandse keuken is elektrisch

Elektrisch koken is Het Nieuwe Koken: in 2018 koos drie op de vier kopers (73%) voor een elektrische kookplaat. In 2017 ging dit nog om 58%. In 2016 lagen deverkoopcijfers van elektrische kookplaten voor het eerst hoger dan die van gaskookplaten. Tot de categorie ‘elektrische kookplaat’ behoort inductie, halogeen en de keramische kookplaat, waarbij inductiekookplaten het meest populair zijn. Het merendeel van de aangeschafte elektrische kookplaten is bestemd voor bestaande woningen. Van alle elektrische kookplaten is inductie het meest zuinig met stroom. Bij het gebruik van groene stroom is koken op elektriciteit CO2-vrij.

Warmtepomp wint terrein

Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt de warmtepomp de sterkste groei door. In 2018 zijn 108.000 warmtepompen verkocht, een groei van 27% ten opzichte van 2017. De gasgestookte hr-ketel blijft de meest gekozen verwarmingsvorm (430.000 in 2018). Van een daling in de verkoop van de hr-ketel is vooralsnog geen sprake. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de vervanging van ketels in bestaande woningen. In nieuwbouwwoningen zijn de gevolgen zichtbaar van aangepaste wetgeving, sinds juli 2018 zijn netbeheerders niet meer verplicht nieuwbouwhuizen op het gasnet aan te sluiten. In het tweede kwartaal van 2019 werd bijna 70% van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder gasaansluiting.

Van het gas af

‘In de keuken heeft de omslag plaatsgevonden, Nederlanders kiezen voor elektrisch, aardgas is uit. De volgende stap is nu de verwarming. Wie nu kiest voor een hr-ketel zit nog vijftien jaar aan het gas vast. Aardgasvrij wonen moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk worden gemaakt. Daarvoor is het nodig dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van hun gemeente over het verduurzamingsplan voor hun wijk. Ook is het belangrijk dat er financiële steun blijft voor de aanschaf van duurzame apparaten’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeentes per 2021 duidelijk moeten hebben welke wijken wanneer van het aardgas af gaan.



Uiteindelijk moeten in 2050 alle woningen en gebouwen fossielvrij zijn. Natuur & Milieu monitort jaarlijks de voortgang van deze transitie naar aardgasvrije gebouwen. Het is belangrijk om goed zicht te hebben op deze ontwikkelingen, omdat energienetten tijdig moeten worden aangepast op de nieuwe energiebronnen.