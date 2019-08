Vrouw zwaargewond na aanval door honden, politie schiet dieren dood

In de nacht van dinsdag op woensdag is een vrouw in een woning in Rotterdam-Zuid zwaargewond geraakt, nadat zij was aangevallen door drie vechthonden.

De politie wed 01.45 uur gebeld door buurtbewoners die de vrouw hoorden gillen. De politie en de ambulancediensten konden aanvankelijk weinig doen , omdat de honden agressief bleven en ze niet bij de vrouw konden komen. Ook hondengeleiders van de politie slaagden er niet in de dieren te kalmeren. Voor de agenten bleef er niets anders over dan om de dieren te doden. Pas daarna konden ze de vrouw helpen. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

Het incident vond plaats in een woning aan de Hilledijk. De vrouw is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe zij er nu aan toe is. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vrouw op het moment van de aanval op de honden paste. De eigenaar van de honden woont in hetzelfde pand aan de Hilledijk. Hij was niet thuis tijdens het incident, aldus de omroep.

Ook voor de betrokken agenten was het een heftig incident. Agenten van bureau Charleroi op Twitter:' Net één van de betrokken collega's voor het slapen gaan gesproken. Gaf aan deze bizarre melding nooit meer te vergeten.'